Microsoft готовит массовые сокращения

Microsoft Corp. собирается до конца недели объявить о самом масштабном сокращении рабочих мест за последние пять лет на фоне процесса интеграции приобретенного компанией мобильного подразделения Nokia, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Увольнения, как говорят собеседники агентства, затронут сотрудников именно этого подразделения, а также пересекающихся с ним направлений Microsoft. Как утверждают источники Bloomberg, сокращения в том числе коснутся работников отдела продаж, а также технологий.

Накануне генеральный директор корпорации Сатья Наделла разместил на официальном сайте письмо к сотрудникам корпорации, в котором дал понять, что она будет «ужиматься» и работники должны либо искать новые пути развития, либо покинуть ее. Люди внутри Microsoft уже несколько недель готовятся к сокращениям рабочих мест, они разработали для Наделлы стратегии и презентации структурных подразделений, сообщили The Wall Street Journal сотрудники Microsoft и источники, близкие к компании. Одна из вероятных областей для урезания штата — мобильный бизнес, говорят люди, знакомые с планами компании, пишут «Ведомости».

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На сегодняшний день крупнейшим сокращением в истории корпорации является реструктуризация 2009 г., когда свои рабочие места потеряли 5800 сотрудников штата. По данным на 5 июня 2014 г., сейчас в штате компании числятся 127 704 человека, включая 30 000 сотрудников подразделения Nokia.

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Microsoft закрыла сделку по покупке Nokia за $7,5 млрд 25 апреля. Американская корпорация, став собственником части бизнеса Nokia, не только пообещала поддерживать ее устройства, но и получила право использовать бренд Nokia для мобильных телефонов в течение 10 лет. Кроме того, ей досталась лицензия с ограниченным сроком действия на маркетинг устройств под брендом Nokia.