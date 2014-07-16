В Украине сократилось количество безработных

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Из числа зарегистрированных безработных пособие по безработице получают почти 80%. Средний размер пособия в июне уменьшился на 16 грн по сравнению с маем этого года и составляет 1145 грн.

Согласно данным Госстата, уровень безработицы в Украине в июне остался на том же уровне, что и в мае - 1,7% к общему количеству трудоспособного населения.

По данным Госстата, потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) в июне составила 48,7 тыс. человек, что покрывает лишь 11% от количества безработных. Нагрузка зарегистрированных безработных на 10 свободных рабочих мест в июне, как и в мае, составила 90 человек.

Всего в июне было трудоустроено 42,5 тыс. безработных, что составляет 8,2% от общего количества зарегистрированных безработных.

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По данным Госстата, в Украине в июне было зарегистрировано 241,4 тыс. безработных женщин, что на 45 тыс. больше, чем мужчин. Также безработных городских жителей в июне на 125 тыс. больше, чем в сельской местности.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в мае на фоне аннексии Крыма сократился до 1,7% к общему количеству трудоспособного населения с 1,8% в апреле.

Средний размер пособий по безработице в Украине в январе-мае 2014 года составил 1160,8 грн, что на 41,5 грн больше, чем в январе-мае прошлого года, и на 11,3 грн больше, чем в январе-апреле текущего года.