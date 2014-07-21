«Укрпочта» возобновила переводы пенсий в аннексированный Крым

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» начало осуществлять переводы пенсионных выплат в Автономную Республику Крым, которые были прекращены после аннексии полуострова Россией, сообщила пресс-служба ведомства.

«Впервые после аннексии Крыма украинские пенсионеры начали получать пенсию. Выплата пенсий осуществляется за второй квартал 2014 года», - говорится в сообщении.

Ранее Кабинет министров принял решение пересылать на территорию Крыма пенсионные выплаты, которые будут оформляться как международные денежные переводы. Также пенсию можно получить путем зачисления средств на счет в банке, расположенном за пределами временно оккупированной территории.

«Мы понимаем, как важно сегодня обеспечить социальные гарантии нашим гражданам, проживающим на аннексированной территории. «Укрпочта» оперативно наладила технологический процесс пересылки пенсионных переводов, в Крым уже пошли первые выплаты», - цитирует пресс-служба директора «Укрпочты» Михаила Панькива.

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По данным «Укрпочты», крымчане, которые хотят возобновить выплаты пенсий в Украине, должны лично обратиться с соответствующим заявлением в одно из четырех районных управлений Пенсионного фонда Украины в Херсонской области, а также предоставить официальное подтверждение об отказе от получения пенсии от российской стороны.

В «Укрпочте» также сообщили, что на сегодняшний день в Крыму находится 539 почтовых отделений ведомства, из которых 57 – в Севастополе.

Как сообщал УНИАН, пенсионные выплаты жителям Крыма – гражданам Украины были полностью прекращены в результате аннексии полуострова Россией. Однако в начале июля Кабмин утвердил порядок расчета с гражданами Украины, проживающими на полуострове и имеющими право на социальные и пенсионные выплаты.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что более 2 тыс. пенсионеров, которые покинули временно оккупированный Крым и проживают в другом регионе, получают пенсии на материковой части Украины.