Дефицит Пенсионного фонда хотят сократить на 2,3 млрд гривень
Объем расходов на погашение дефицита средств Пенсионного фонда Украины составит 15,760 млрд грн
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде сократить дефицит средств Пенсионного фонда Украины по общему фонду государственного бюджета на сумму 2,343 млрд грн.
Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).
Согласно законопроекту, объем расходов на погашение дефицита средств Пенсионного фонда Украины составит 15,760 млрд грн.
При этом, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, значительное сокращение дефицита средств бюджета Пенсионного фонда не приведет к невыполнению его функций и будет компенсировано за счет изъятия 2 млрд грн из Фонда социального страхования по безработице, которые будут зачислены в Пенсионный фонд Украины.
Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины в 2014 году получит 233 млрд грн доходов, при этом расходы составят 249 млрд грн. Пенсионный фонд в 2014 году получит более 160 млрд грн через единый взнос, распределенный на общеобязательное государственное пенсионное страхование, 27,6 млрд грн – от банковских выплат за пользование временно свободными средствами Пенсионного фонда, почти 42 млрд грн – средства на выплату пенсий иностранным пенсионерам, проживающим на территории Украины.
В 2014 году Пенсионный фонд направит почти 185 млрд грн на пенсии по разным категориям, 2,8 млрд грн - на выплаты военнослужащим, 98,6 млн грн - иностранным пенсионерам.