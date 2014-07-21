Порошенко подписал закон о повышении пенсий семьям погибших военных

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменения в статью 37 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Законом повышается минимальный размер пенсии семьям военнослужащих в случае потери кормильца с одного до двух определенных законом размеров прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 20 июня.

В статью 37 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» вносятся изменения, в соответствии с которыми пенсии в случае потери кормильца, которые назначаются членам семей военнослужащих, лицам, имеющим право на пенсию по данному закону, не могут быть ниже двух определенных законом размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Устанавливается также, что лица, которым раньше была назначена пенсия в случае потери кормильца в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц», имеют право на перерасчет пенсии с учетом положений данного закона.

Если в результате перерасчета размер пенсии или выплачиваемой ее части уменьшается, пенсия выплачивается в ранее установленном размере.

Кабинет министров должен в трехмесячный срок со дня вступления в силу законом обеспечить проведение перерасчета ранее назначенных пенсий.

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.