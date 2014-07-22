ВР внесла изменения в законы о государственной службе занятости

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 249 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Голосование проходило несколько раз, потому что не хватало голосов для принятия решения.

В законе предусмотрено, что средняя заработная плата (доход) для расчета размера помощи по безработице определяется на основании данных персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного страхования, которые предоставляются в электронном виде Пенсионным фондом Украины, и справок о денежном обеспечении, предоставленных воинскими частями или органами, где лицо проходило службу, по форме, установленной Кабинетом министров Украины».

Данным законом вносятся изменения в Закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”.

В законе определены полномочия правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Им определено, что исполнительная дирекция Фонда является исполнительным органом правления Фонда, который обеспечивает выполнение решений правления. Государственный центр занятости и центр занятости Автономной Республики Крым, областные, Киевский и Севастопольский городские центры занятости, районные, горрайонные, городские и районные в городах, межрайонные (в случае их образования) центры занятости исполняют соответственно функции исполнительной дирекции Фонда и ее рабочих органов. Директор Государственного центра занятости и его заместители являются, соответственно, руководителем и заместителями руководителя исполнительной дирекции Фонда.

Руководитель исполнительной дирекции Фонда входит в состав правления Фонда с правом совещательного голоса.

Исполнительная дирекция Фонда организует выполнение решений правления Фонда и обеспечивает соблюдение требований законодательства о страховании на случай безработицы, действует от имени Фонда и подотчетна ему в рамках и порядке, предусмотренных уставом Фонда.

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Также законом предусмотрено, что застрахованным лицам, указанным в части первой статьи 22 данного Закона, размер помощи по безработице определяется в процентах к их средней заработной плате (доходу), но не менее чем минимальный размер помощи по безработице, установленный правлением Фонда для этой категории лиц, в зависимости от страхового стажа.

Также вносятся изменения в Закон Украины “О занятости населения”. В соответствии с изменениями, в состав государственной службы занятости входят: Государственный центр занятости - исполнительная дирекция Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, который является главным органом в системе органов государственной службы занятости; региональные центры занятости - центр занятости Автономной Республики Крым, областные, Киевский и Севастопольский городские центры занятости; местные центры занятости - районные, горрайонные, городские и районные в городах, межрайонные (в случае их образования) центры занятости. Региональные и местные центры занятости представляют систему территориальных органов государственной службы занятости - рабочих органов исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы; учебные заведения, центры профессиональной ориентации населения, информационно-вычислительные центры, другие предприятия и учреждения, образованные в установленном порядке центрами занятости государственной службы занятости.

Услуги, связанные с содействием занятости и социальной защитой населения от безработицы, предоставляются государственной службой занятости безвозмездно. Услуги, которые предоставляются за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, не относятся к административным услугам, определенным Законом Украины «Об административных услугах”.

В соответствии с законом, деятельность государственной службы занятости финансируется за счет средств государственного бюджета, а в части исполнения функций исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, которые возложены на государственную службу занятости и ею осуществляются, – за счет средств этого Фонда, предусмотренных в его бюджете в соответствии с законом.

Данным законом предусмотрено, что порядок выдачи государственной службой занятости ваучеров утверждается Кабинетом министров Украины.

Перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и повышения квалификации, для обучения по которым может быть выдан ваучер, утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование государственной политики в сферах трудовых отношений, социальной защиты населения.

В соответствии с законом, в случае осуществления субъектом хозяйствования деятельности по найму работников для последующего выполнения ими работы в Украине у другого работодателя без получения соответствующего разрешения взимается штраф в двадцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

В законе отмечено, что в случае неуплаты (отказа от уплаты) в течение месяца предусмотренных штрафов их взыскание осуществляется в судебном порядке. Законом определено, какие штрафы зачисляются в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, а какие - в государственный бюджет.

В переходных положениях закона отмечено, что предоставление работодателям, которые трудоустраивают молодежь, получившую профессионально-техническое или высшее образование, на первое рабочее место по полученной профессии (специальности), компенсации в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О занятости населения» до 1 января 2015 года осуществляется за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.