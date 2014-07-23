Жители Снежного и Красного Луча остаются без пенсий

Выплата пенсий жителям городов Снежное, Красный Луч и Станично-Луганского района Луганской области по-прежнему затруднена и не осуществляется, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

«В городах Снежное Донецкой области, Красный Луч и Станично-Луганском районе Луганской области финансирование пенсионных выплат не осуществляется», - говорится в сообщении.

В то же время, пенсии жителям Славянска, Краматорска и Славянского района Донецкой области профинансированы в полном объеме. «Почтовые отделения могут выплачивать пенсии вплоть до 24 июля, банковские учреждения - до 23 июля включительно», - пояснили в Минсоцполитики.

В целом по стране на финансирование пенсий за июль уже направлено порядка 18,1 млрд грн. Объем дополнительных социальных выплат, выделенных из государственного бюджета на нужды малообеспеченных слоев населения, составил 272,6 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в июле на финансирование пенсий планируется направить 20,9 млрд грн. В июне пенсии в Украине были профинансированы на сумму 20,5 млрд грн, а в мае - на 20,4 млрд грн.

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Ранее в июле были проиндексированы минимальные пенсии на показатель инфляции, зафиксированный в мае - 10,4%.