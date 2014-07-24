Кабмин утвердил порядок назначения и увольнения главы Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил Положение о Пенсионном фонде Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 24 июля, на выполнение Законов Украины „О Кабинете Министров Украины” и „О внесении изменений в Закон Украины „О центральных органах исполнительной власти” относительно приведения его в соответствие с Конституцией Украины”.

В частности, согласно постановлению, уточнено положение относительно назначения председателя правления ПФ и его заместителей. Отныне, учитывая законодательные изменения, они будут назначаться и освобождаться от должностей Кабмином по представлению премьер-министра Украины, внесенному на основании предложений министра социальной политики.

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Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины в 2014 году получит 233 млрд грн доходов, при этом расходы составят 249 млрд грн. Пенсионный фонд в 2014 году получит более 160 млрд грн через единый взнос, распределенный на общеобязательное государственное пенсионное страхование, 27,6 млрд грн – от банковских выплат за пользование временно свободными средствами Пенсионного фонда, почти 42 млрд грн – средства на выплату пенсий иностранным пенсионерам, проживающим на территории Украины.

В 2014 году Пенсионный фонд направит почти 185 млрд грн на пенсии по разным категориям, 2,8 млрд грн - на выплаты военнослужащим, 98,6 млн грн - иностранным пенсионерам.