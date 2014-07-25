МБРР даст Украине $300 млн займа на соцподдержку населения

Между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано Соглашение о привлечении займа в размере 300 млн долл. США на реализацию проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». От Украины соглашение подписал министр финансов Украины Александр Шлапак, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Заем будет привлечен на 18 лет с 5-летним льготным периодом. Процентная ставка составит до 1%.

Заем привлечен с целью расширения адресной программы социальной помощи для поддержки наиболее уязвимых и социально наименее защищенных групп населения.

Проект поможет расширить программу государственной социальной помощи (обеспечение гарантированного минимума) для тех граждан, которые больше всего в ней нуждаются.

Ожидается, что расширение программы государственной социальной помощи выведет из абсолютной бедности около 542 600 человек.

Наряду с этим в рамках проекта будут введены меры по привлечению к занятости неработающих трудоспособных получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с целью помочь этим семьям перейти от получения социальных выплат к трудоустройству и экономической независимости.

Также будут вводиться меры, направленные на повышение эффективности администрирования социальных выплат и услуг при поддержке национальной информационной системы управления. Проект охватывает все местные отделения социальной защиты (756 ед.), которые подчиняются Министерству социальной политики Украины.

В рамках проекта будут осуществляться мероприятия по разработке, созданию и внедрению механизмов уменьшения количества ошибок и случаев мошенничества в системе социальной помощи. Предусматривается, что за средства займа будет усовершенствована информационно-аналитическая система социальной защиты населения, которая будет функционировать на основе веб-технологий.

В частности, будет установлена локальная сеть для почти 738 центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, 744 служб для детей, 324 интернатов, 216 центров реабилитации детей-инвалидов и 98 центров для бездомных.

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Кроме того, проект поддержит развитие семейных форм опеки детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, детей-инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями, которые воспитываются в интернатных заведениях. Таким образом, около 35 000 детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет и 13 000 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, будут иметь пользу от реализации этого проекта.

Этот новый проект рассчитан на 6 лет и является частью общей помощи, которая предоставляется группой Всемирного банка Украине.