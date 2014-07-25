В Донецке возобновляются выплаты пенсионерам – мэр

В Донецке возобновляются выплаты пенсионерам.

Об этом УНИАН сообщили 24 июля в пресс-службе Донецкого городского совета со ссылкой на городского голову Александра Лукьянченко.

По его словам, во второй половине дня 24 июля на почтовые отделения города было перечислено 142,1 млн грн., в банковские структуры — 173,15 млн грн.

Мэр отметил, что в течение дня город профинансирован на сумму 29,87 млн грн, а 25 июля будут произведены выплаты через почтовые отделения за 17 июля, а также 80% за 18 июля. Через учреждения банков выплаты будут закрыты за 15 июля.

Всего Главным управлением ПФУ в Донецкой области профинансировано с начала текущего месяца 315,27 млн грн. или 58% потребности, отметили в горсовете.

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Как сообщал УНИАН, также осуществление пенсионных выплат июля обеспечено городам Краматорск и Славянск, а также Славянскому району Донецкой области.

Одновременно в городах Снежное Донецкой области, а также Красный Луч и Станично-Луганский район Луганской области, финансирование пенсионных выплат не производится.