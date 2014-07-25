Долги по зарплате в Украине составили 970,7 млн гривень

Задолженность по заработной плате в Украине в июне составила 970,7 млн грн, что на 2,8% меньше, чем в мае 2014 года, но на 28,9% больше, чем в начале текущего года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в сумме задолженности по заработной плате почти 60% (580,1 млн грн) занимают экономически активные предприятия, 36,6% (355,1 млн грн) – компании-банкроты, а остальное (35,5 млн грн) – неактивные предприятия.

Согласно отчету, наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 468,8 млн грн, на предприятиях транспорта, в почтовой и курьерской деятельности – 213,5 млн грн, в профессиональной, научной и технической деятельности – 96,2 млн грн, в строительстве – 75,6 млн грн. В сельском хозяйстве в июне задолженность по зарплате составила 26,2 млн грн, в здравоохранении – 13 млн грн, в образовании – 4,7 млн грн.

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Наибольшие долги по зарплате зафиксированы в Киевской области (125 млн грн), Харьковской (102,6 млн грн) и Донецкой (121 млн грн), наименьшие - в Черновицкой (4,3 млн грн) и в Закарпатской (5,2 млн грн) областях.

По данным Госстата, к 1 июля более 120 тыс. человек, работающих на экономически активных и неактивных предприятиях, не получили заработную плату. Средняя сумма долга по заработной плате перед одним работником составляет 4 847 грн.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране задолженность по заработной плате экономически активных и неактивных предприятий в мае составила 999,3 млн грн, что на 0,9% меньше, чем в апреле 2014 года, но на 32,7% больше, чем в начале текущего года.