Кабмин хочет снизить размер единого соцвзноса

Кабинет министров Украины планирует сократить ставку налогообложения по Единому социальному взносу и при этом расширить базу налогообложения для детенизации зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на брифинге.

«Если мы согласуем до четверга реформы единого социального взноса, то у нас есть идея сократить ставку налогообложения Единым социальным взносом и при этом расширить базу налогообложения, чтобы детенизировать зарплаты, чтобы увеличить доходы и чтобы уничтожить теневой оборот капиталов и средств. Надеюсь, что парламент поддержит», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повторно вносит в парламент законопроекты по реформированию газотранспортной системы Украины, изменениям в госбюджет и налоговое законодательство, и призывает депутатов поддержать эти проекты на внеочередном заседании парламента в четверг, 31 июля.