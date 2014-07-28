Яценюк заберет у депутатов и членов правительства все надбавки к окладам

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк с целью сокращения расходов госбюджета обещает лишить народных депутатов и членов правительства всех надбавок к окладам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил во время брифинга.

"Касательно того, как правительство приняло решение сбалансировать бюджет, откуда берутся доходы и какие расходы уменьшаются, можете назвать это решение популистским, но я его считаю правильным: народные депутаты Украины и члены Кабинета министров - все будут сидеть на "голом окладе", - сказал он.

Премьер уточнил, что такие меры позволят уменьшить на 400 млн. грн расходы из госбюджета на зарплаты чиновникам органов исполнительной власти.

«Это минус 400 млн. грн по центральным органам исполнительной власти», - сказал он.

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