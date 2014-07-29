Кабмин уволил главу Госслужбы занятости в связи с ликвидацией ведомства

Соответствующее распоряжение №659-р от 23 июля опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Лазебную Марину Владимировну от должности председателя Государственной службы занятости Украины в связи с ликвидацией этой службы», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, 5 марта Кабмин ликвидировал Государственную службу занятости, передав все функции службы Министерству социальной политики.

Лазебная возглавляла службу занятости с мая 2013 года. Ее предшественник Владимир Галицкий был пойман на вымогательстве взяток в особо крупных размерах.