Кабмин уволил главу Госслужбы занятости в связи с ликвидацией ведомства
14:36, 29 июля 2014Соцполитика
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Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы занятости Марину Лазебную, которая занимала эту должность около года, в связи с ликвидацией данного ведомства.
Кабмин ликвидировал Госслужбу занятости / УНИАН
Соответствующее распоряжение №659-р от 23 июля опубликовано на сайте правительства.
«Освободить Лазебную Марину Владимировну от должности председателя Государственной службы занятости Украины в связи с ликвидацией этой службы», - говорится в документе.
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Как сообщал УНИАН, 5 марта Кабмин ликвидировал Государственную службу занятости, передав все функции службы Министерству социальной политики.
Лазебная возглавляла службу занятости с мая 2013 года. Ее предшественник Владимир Галицкий был пойман на вымогательстве взяток в особо крупных размерах.
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