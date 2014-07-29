Жителям Славянска отдали долги по соцпомощи за два месяца

Правительство погасило задолженность по государственным социальным пособиям за май и июнь перед жителями Славянска и Славянского района Донецкой области, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«Осуществлено полное погашение задолженности за май и июнь городу Славянск и Славянскому району Донецкой области», - говорится в сообщении.

Также, по данным министерства, в Украине продолжается выплата социальных пособий за июль. В частности, по состоянию на 28 июля почти полностью завершена выплата первого транша соцпособий июля. На почтовые отделения и счета банковских учреждений на сегодняшний день перечислено 2,9 млрд грн на соцпособия.

Кроме того, осуществляется выплата второго транша соцпомощи, в частности, было перечислено 242,5 млн грн на выплату пособий.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, в июле финансирование социальных пособий проходит согласно графику. Вместе с тем, все еще осложнено финансирование пособий в некоторых городах Донецкой и Луганской областей из-за военных действий в этом регионе.