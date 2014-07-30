В Минсоцполитики рассказали, какие города не получили соцпомощи из-за боевых действий

Июльская государственная социальная помощь профинансирована в полном объеме на сумму почти 3 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«По состоянию на 29 июля на почтовые отделения и счета банковских учреждений полностью перечислены средства первого и второго траншей государственных социальных пособий в этом месяце, предназначенных для выплат малообеспеченных семьям, семьям с детьми, детям-инвалидам и инвалидам с детства. Это 2,9 млрд грн и 272,3 млн грн соответственно», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, из-за нестабильной ситуации на востоке страны не удалось осуществить выплаты соцпособий за июль получателям Донецкой области: в городах Донецк, Снежное, Горловка, Дебальцево, Харцызск, Шахтерск, в Шахтерском и Ясиноватском районах, а также Луганской области: а городе Красный Луч и Станично-Луганском районе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минсоцполитики сообщили, что правительство погасило задолженность по социальным пособиям за май и июнь перед жителями Славянска и Славянского района Донецкой области. Выплата соцпособий и пенсий проходит нерегулярно и осложнена в связи с действиями террористов на востоке страны.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.