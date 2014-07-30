Донбассу обещают минимум 300 тысяч дополнительных рабочих мест

Министерство социальной политики разработало программу создания рабочих мест и стабилизации занятости в Донецкой и Луганской областях до 2017 года, которая позволит создать минимум 300 тыс. дополнительных рабочих мест в этих регионах.

Как сообщила пресс-служба Минсоцполитики, документ предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на восстановление объектов инфраструктуры и жилья, обеспечение благоприятных условий для развития экономики регионов, содействия трудоустройству лиц, потерявших работу, в том числе вынужденных переселенцев, развитие государственно-частного партнерства в сфере занятости.

«Ожидается, что в результате реализации программы к концу 2017 года в Донецкой области будет создано минимум 200 тысяч новых рабочих мест, в Луганской - не менее 100 тысяч», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день программа прорабатывается 15 центральными органами исполнительной власти, Донецкой и Луганской облгосадминистрациями и представителями общественности.

Минсоцполитики призвало общественность активнее участвовать в разработке документа и ожидает предложений от профильных общественных организаций и экспертной среды.

Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, какие города не получили соцпомощи из-за боевых действий

Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

По данным Минсоцполитики, к 25 июля министерство зарегистрировало более 60 тыс. граждан Украины, которые временно сменили место жительства в связи с аннексией Крыма и военной ситуацией на востоке страны.

Читайте такжеМинэкономразвития прогнозирует уровень безработицы на уровне 8%