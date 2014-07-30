ВР может разрешить отправлять бюджетников в неоплачиваемые отпуска без их согласия

Об этом говорится в доработанном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 30 июля (№4308а).

«Предоставить право руководителям бюджетных учреждений в пределах бюджетных назначений без согласия и предупреждения работников устанавливать для них режим работы на условиях неполного рабочего времени и предоставлять отпуска без сохранения заработной платы на определенный этими руководителями срок», - говорится в законопроекте.

Помимо этого, предлагается обязать руководителей контролирующих и надзорных органов власти в рамках экономии бюджетных средств принять меры для оптимизации штатной численности работников. В том числе путем предоставления работникам неоплачиваемых отпусков и перевода на сокращенный режим работы, отмены повышения окладов, снижения надбавок и доплат. Также предлагается пересмотреть заключенные договоры на приобретение товаров, работ, услуг.

Кроме того, проект предусматривает, что в данных случаях не применяются требования трудового законодательства в части ограничения срока отпуска без сохранения заработной платы, необходимости уведомления работника за два месяца и согласования с работником перевода на неполный режим работы.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повторно вносит в парламент законопроекты по реформированию газотранспортной системы Украины, изменениям в госбюджет и налоговое законодательство, и призывает депутатов поддержать эти проекты на внеочередном заседании парламента в четверг, 31 июля.

Согласно проекту, правительство предлагает увеличить объем доходной части госбюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн при сохранении неизменного уровня бюджетного дефицита.

Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, непринятие этих законов приведет к неспособности финансировать украинскую армию и восстановление востока Украины, а также к срыву программы с Международным валютным фондом и Всемирным банком.