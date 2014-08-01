Реформа единого соцвзноса позволит вывести зарплаты из тени - глава фискальной службы

Глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус считает, что реформирование единого социального взноса (ЕСВ), которое предусматривает уменьшение ставки и расширение базы налогообложения, позволит вывести зарплаты украинцев из тени.

Об этом Билоус заявил на антикоррупционном форуме в пятницу, комментируя заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка о вынесении законопроекта о ЕСВ на следующее сессионное заседании Верховной Рады.

"Что нам это даст? Уменьшение большого спроса на наличку, которая раздается в конвертах и выдается в виде зарплаты. … Уменьшится спрос на наличку - уменьшится и предложение. Это системный подход, с которым мы идем к бизнесу, обществу, правительству, которое нас поддерживает. Надеемся, поддержат и депутаты", - сказал Билоус.

Читайте такжеМинфин разъяснил суть изменений в бюджете и налогахКак сообщал УНИАН, вчера, 31 июля, Арсений Яценюк заявил, что правительство внесет на следующую сессию Рады законопроект о реформировании единого социального взноса. По его словам, этот законопроект позволит детенизировать заработную плату за счет того, что предпринимателям будет легче выплачивать «белую зарплату».