Порошенко отменил ряд льгот отставным генералам и госсоветникам юстиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно указу, теряют действие указы главы государства, которыми определялось, что генерал армии, генерал внутренней службы, государственный советник юстиции в случае увольнения по выслуге срока службы может быть назначен по его согласию на должность советника Министерства обороны, Министерства внутренних дел или другого военного формирования, а государственный советник юстиции – на должность советника Генпрокуратуры.

Указанным лицам ранее предоставлялось денежное, автотранспортное, медицинское и другие виды обслуживания по последней должности, а также право иметь помощника. Также им обеспечивалось ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение с возмещением стоимости проезда в пределах Украины, оплачивалось 50% стоимости пользования жильем, коммунальными услугами и телефоном.

Читайте такжеПорошенко подписал изменения в госбюджет и Налоговый кодексКроме того, в случае трудоустройства таких лиц после увольнения по выслуге срока службы на другое место работы независимо от форм собственности на них распространялись бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и оплата 50% коммунальных услуг за счет государства.