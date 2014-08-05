Выплата пенсий в более 20 городах Донбасса пока невозможна - Минсоцполитики

Министерство социальной политики по-прежнему не может обеспечить выплату пенсий жителям более 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении министерства, размещенном на правительственном портале.

«Из-за нестабильной ситуации финансирование пенсионных выплат не осуществляется в отдельных городах Донецкой области: Снежное, Авдеевка, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Ждановка, Кировское, Макеевка, Торез, Харцизск, Шахтерск и Шахтерский район, Ясиноватая и Ясиноватский район, - говорится в сообщении. – В Луганской области пенсии не выплачиваются жителям Луганска, Алчевска, Антрацита и Антрацитовского района, Брянки, Красного Луча, Кировска, Краснодона и Краснодонского района, Лисичанска, Первомайска, Ровеньков, Стаханова, Свердловска, Лугутинского, Перевальского, Славяносербского и Станично-Луганского районов».

В целом по стране выплата пенсий началась 4 августа. На выплату пенсий, по информации Минсоцполитики, перечислено 1,3 млрд грн из запланированных 21,8 млрд грн.

Финансирование пенсий в оговоренных населенных пунктах, как отмечается, будет восстановлено, как только появится такая возможность.

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Как сообщал УНИАН, на текущий момент выплата пенсий и социальных пособий осуществляется во всех освобожденных городах Донбасса. Жители Краматорска и Славянска уже получают надлежащие им выплаты. Кроме того, в этих городах погашены долги, возникшие за время невозможности перечисления средств.

Минсоцполитики призвало граждан городов, находящихся в зоне АТО, переезжать на временное проживание в другие регионы Украины, где им возобновят социальные выплаты. По информации министерства, на сегодняшний день такой возможностью воспользовались почти 77 тысяч переселенцев. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Харьковской области – это 23 тыс. 600 граждан.