В Украине сократят 30-50% госслужащих

В Украине будет сокращено 30-50% государственных служащих, в то же время фонд заработной платы чиновников будет сохранен.

Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре сказал министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

Он отметил, что «госслужащие получат конкурентные зарплаты». «В государственном аппарате в настоящее время работают более 250 тысяч чиновников. Эффективность их работы, по сравнению с отечественным частным сектором, крайне низкая. Поэтому мы планируем значительное сокращение штата работников государственного аппарата, которое достигнет 30-50%», - сказал Петренко.

При этом министр напомнил, что соответствующие инициативы были поданы правительством в парламент Украины в законопроекте "Об упрощении предоставления админуслуг и обновлении государственного аппарата" и приняты в первом чтении. Петренко отметил, что низкие зарплаты – одна из главных причин возникновения бытовой коррупции. «Поэтому во время сокращения количества работников будет полностью сохранен фонд заработной платы. И те лица, которые придут на должности, получат реальную конкурентную заработную плату», - подчеркнул он. При этом Петренко заметил, что "государственный служащий, который получает зарплату 1200 грн, не может быть эффективным. В таких условиях он вынужден зарабатывать на жизнь теми полномочиями, которые имеет, чтобы прокормить себя и свою семью".

Петренко сообщил, что будет проведена «полная очистка и переаттестация работников государственного аппарата. В первую очередь это касается представителей судебных и контрольных органов». При этом он добавил, что «важной составляющей при отборе новых чиновников, представителей судебных органов и органов прокуратуры должна быть проверка их имущественного состояния». «Это нонсенс, когда эти лица, по официальным данным, бедны, как церковные мыши, а их родственники смогли стать настолько успешными бизнесменами, что им бы и Рокфеллер позавидовал», - отметил министр.

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Петренко подчеркнул необходимость реформирования регуляторных органов, «количество которых значительно сократится». По его словам, в настоящее время в Украине действует более 80 разных структур, которые осуществляют проверки, и «при наличии желания, совместными усилиями они могут организовать по несколько проверок одного и того же юридического лица ежедневно». При этом министр напомнил, что правительство уже приняло ряд решений в этом направлении, в частности, предусмотрен до конца года мораторий на проведение проверок представителей бизнеса разными инспекциями.

Петренко считает, что государство должно передать значительную часть полномочий местным органам власти. «Однако для этого нужно сменить не только представителей центральной власти. Новые люди должны появиться и на местах», - добавил он.