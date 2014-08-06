В России обдумывают отказ от накопительных пенсий

Российские власти "активно обсуждают" отказ от накопительной пенсионной системы - результата реформы советской модели, завершившейся изъятием отложенного работающими россиянами в 2014 году на освоение аннексированного Крыма и другие нужды государства. Об этом пишет Reuters.

Вице-премьер Ольга Голодец во вторник после заседания Госсовета на вопрос, насколько вероятно, что государство вообще откажется от накопительной части пенсий, ответила: "Вопрос активно обсуждается, и прежде всего, обсуждается вопрос о переходе на добровольную систему накоплений".

Пенсии формируются из страховой части и накоплений, которыми управляют государственный ВЭБ либо негосударственные компании и фонды. В этом году правительство в поисках средств на текущие выплаты изъяло около $8 миллиардов пенсионных накоплений и пообещало когда-нибудь вернуть будущим пенсионерам их деньги, но без гарантий. Затем министры сообщили, что потратили эти деньги на освоение Крыма и борьбу с кризисом, не собираются возвращать их и продолжат эту практику в 2015 году.

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Голодец сказала, что видит пользу в отказе от модели, которую ранее рекламировало государство, призывая граждан участвовать в совместном с ним финансировании пенсионных накоплений.

"Те граждане, которые примут для себя решения, будут персонально заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь очень понятные правила накоплений, очень понятные ожидаемые результаты накоплений", - сказала она.

Критики властей называют "мораторий" на формирование накопительной части пенсий конфискацией и говорят, что это подрывает доверие к государству и ограничивает его возможности в привлечении "длинных" денег, поскольку будущие пенсионеры предпочтут накапливать без участия властей.

Правительство РФ приняло решение продлить на 2015 год мораторий на формирование накопительной части пенсий, сообщило во вторник Министерство труда.

В июне министр финансов Антон Силуанов говорил, что власти не будут повторять в 2015 году конфискацию накоплений, вызвавшую недоумение у финансистов и некоторых чиновников, ссылавшихся на кризис доверия к пенсионной системе и к последовательности госполитики.