Деятелям культуры Украины могут запретить въезд в Россию

Депутат Госдумы Роман Худяков (ЛДПР) направил обращение на имя министра культуры России Владимира Мединского, в котором просит ведомство составить список деятелей культуры Украины, которые поддерживают действия власти Украины на востоке страны, «творцов», замеченных в антироссийских высказываниях. Этим персонам законодатель предлагает запретить выступления в России, а также объявить их персонами "нон грата" в РФ, пишут "Известия".

Напомним, в марте представители российской культуры открыто поддержали позицию президента Путина по аннексированию Крыма и Севастополя. Среди многих главу РФ поддержали такие знаменитости, как Федор Бондарчук, Надежда Бабкина, Алексей Булдаков, Николай Бурляев, Игорь Бутман, Олег Газманов и др.

Читайте такжеСоветник Авакова сообщил, на кого из политиков и звезд РФ могут наложить украинские санкции"В списке должны быть указаны не только имена граждан, которым запрещены выступления и приезд в РФ, но и аргументация - почему каждый конкретный деятель культуры попал в этот список", - считает Худяков.

Министр культуры России Владимир Мединский, уроженец Украины, сразу же после появления информации о готовящемся украинцами списке 500 деятелей культуры РФ назвал планы о запрете их въезда в Украину «фантасмагорической» идеей.

Читайте такжеЛия Ахеджакова обещает никогда не предавать УкраинуНародный артист Украины и ведущий актер Национального академического драмтеатра имени Ивана Франко Алексей Богданович, еще весной подписавший заявление украинских деятелей культуры против российской политики, поделился с «Известиями» своим мнением о возможном появлении запретных списков артистов.

"Я не боюсь попасть в список Минкультуры России, поскольку свою точку зрения относительно политики российских властей я высказывал откровенно и открыто. Также и русские артисты, которые поддерживают политические решения руководства своей страны, не должны удивляться, попадая в такие списки. Те же из них, что аполитичны и занимаются только искусством, в списки и не попадают", - сказал Богданович.