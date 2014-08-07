Госказначейство с понедельника не может проводить платежи в Луганске

Государственная казначейская служба Украины с понедельника не имеет возможности проводить платежи в Луганской области, включая территории, контролируемые украинскими властями, в связи с отсутствием связи, заявила глава службы Татьяна Слюз.

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«Ситуация по Луганску очень напряженная. Связи нет с прошлого четверга. С понедельника мы не можем проводить платежи даже на территориях, контролируемых украинскими военными», - сказала Слюз и пояснила, что в данном случае работоспособность Госказначейства зависит от «Укртелекома».

По ее словам, связи в регионе, даже стационарной, нет, что усложняет проведение платежей.