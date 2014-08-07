Пенсионный фонд и местные бюджеты должны Госказначейству 56 млрд гривень

Задолженность Пенсионного фонда и местных бюджетов перед единым казначейским счетом по полученным займам на 1 августа составила 56 млрд грн, сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.

Глава Госказначейства пояснила, что казначейская служба предоставляет бесплатные займы с единого казначейского счета областным пенсионным фондам и органам местного самоуправления при возникновении у них кассовых разрывов.

«По состоянию на 1 января задолженность Пенсионного фонда перед единым казначейским счетом составляла 49 млрд грн. На 1 августа это 47 млрд грн», - сказала она.

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Также Слюз сообщила, что займы местным бюджетам за 7 месяцев составили 21 млрд грн.

«Долги местных бюджетов перед единым казначейским счетом - 9 млрд грн. И я хочу сказать, что эта задолженность накапливалась последние 4 года», - подчеркнула она.