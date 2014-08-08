На Луганщине частично возобновили финансирование пенсий

Финансирование пенсионных выплат в августе обеспечено в Старобельском, Новопсковском и Белокуракинском районах Луганской области после потери связи с главным управлением Пенсионного фонда в области и управлениями фонда в районах и городах региона.

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Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, во всех других районах Луганской области финансирование не осуществляется.

Также финансирование пенсий не осуществляется в некоторых городах и районах Донецкой области: Снежное, Авдеевка, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Ждановка, Кировское, Макеевка, Торез, Харцызск, Шахтерск и Шахтерский район.

Ранее министерство сообщало, что пенсионные выплаты в Луганской области не осуществлялись с 6 августа в связи с потерей связи с главным управлением Пенсионного фонда Украины в Луганской области и управлениями фонда в районах и городах региона.

По данным Минсоцполитики, пенсии за август в Украине профинансированы к 7 августа на 29% в объеме 6,3 млрд грн. Почтовые отделения и банковские учреждения обеспечены средствами для выплаты пенсий включительно по 11 августа и 8 августа соответственно.

Всего в августе на пенсионные выплаты планируется направить 21,8 млрд грн. Выплата пенсий должна осуществляться с 4 по 25 августа.

Напомним, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.