Семьям погибших в АТО военных выплатят по 609 тысяч гривень

Семьи погибших в АТО военных получат по 609 тыс. грн помощи от государства.

На заседании правительства было принято решение выделить средства в сумме 99 267,0 тыс. гривень из расчета по 609,0 тыс. гривень за каждого погибшего из резервного фонда государственном бюджете для выплаты единоразовой денежной помощи членам семей военнослужащих, которые погибли во время выполнения ими обязанностей военной службы.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в соответствии со статьей 16 Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” военнослужащие во время выполнения ими обязанностей военной службы имеют право на гарантированную государственную выплату в виде единоразовой денежной помощи в случае гибели в размере 500-кратного прожиточного минимума, что на сегодняшний день составляет 609 тыс. гривен.

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Проект распоряжения Кабинета министров Украины “О выделении средств для выплаты единоразовой денежной помощи членам семей погибших военнослужащих” был подготовлен Минэкономразвития и согласован с Минфином, Минюстом, Минобороны, СБУ, Администрацией Госпогранслужбы и ГУР Минобороны.