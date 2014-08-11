В оккупированном Крыму проблемы с выплатой алиментов
Разведенным родителям придется заново отстаивать свои права.
После оккупации Крыма Россией решения украинских судов по алиментным обязательствам стали фактически документами иностранного государства на полуострове, пишут "Аргументы недели Крым".
Теперь Россия должна либо признать их в упрощенном порядке, либо разведенным родителям заново придется отстаивать право на получение алиментов уже в российских судах.
Читайте такжеОккупационные власти не пускают жителей Крыма домой«Относительно легко решить эту проблему можно будет лишь только в том случае, если оба родителя являются гражданами России. Однако для Крыма теперь не редкость, когда, например, мать стала россиянкой, а отец — гражданин Украины, проживающий за пределами Крыма. В таком случае алиментные обязательства взыскиваются уже в соответствии с международными соглашениями, в которых участвует Россия», – пишет издание.
Читайте такжеПостпред Литвы в ООН: В оккупированном Крыму дискриминируют украинцевВ странах СНГ, к числу которых относится и Украина, и России, применяется так называемая Минская конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Согласно конвенции, если российский суд принял решение о взыскании алиментов с гражданина Украины, то украинский суд также обязан наложить на него соответствующие обязательства и наоборот, поясняется в материале издания.
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