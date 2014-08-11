В оккупированном Крыму проблемы с выплатой алиментов

После оккупации Крыма Россией решения украинских судов по алиментным обязательствам стали фактически документами иностранного государства на полуострове, пишут "Аргументы недели Крым".

Теперь Россия должна либо признать их в упрощенном порядке, либо разведенным родителям заново придется отстаивать право на получение алиментов уже в российских судах.

Читайте такжеОккупационные власти не пускают жителей Крыма домой«Относительно легко решить эту проблему можно будет лишь только в том случае, если оба родителя являются гражданами России. Однако для Крыма теперь не редкость, когда, например, мать стала россиянкой, а отец — гражданин Украины, проживающий за пределами Крыма. В таком случае алиментные обязательства взыскиваются уже в соответствии с международными соглашениями, в которых участвует Россия», – пишет издание.

Читайте такжеПостпред Литвы в ООН: В оккупированном Крыму дискриминируют украинцевВ странах СНГ, к числу которых относится и Украина, и России, применяется так называемая Минская конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Согласно конвенции, если российский суд принял решение о взыскании алиментов с гражданина Украины, то украинский суд также обязан наложить на него соответствующие обязательства и наоборот, поясняется в материале издания.

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