ГФС настаивает на введении уголовной ответственности за зарплату в конвертах

Государственная фискальная служба (ГФС) намерена отстаивать введение уголовной ответственности за выплату заработной платы в конвертах, заявил глава ГФС Игорь Билоус.

«Уменьшение ставки (единого социального взноса – УНИАН) приведет к тому, что мы будем требовать четкую, вероятно, уголовную ответственность, за нарушение этого закона. Если мы сможем легко вести учет, то мы сможем легко определять реальные зарплаты. Если это будет нарушаться, мы будем все делать для того, чтобы была уголовная ответственность», - сказал Билоус.

Читайте такжеВ бюджет начали поступать средства от уплаты "военного налога"

Он отметил, что сокращение ставки ЕСВ значительно улучшит условия ведения бизнеса, поэтому предприниматели должны отказаться от выплаты зарплат в конвертах. «Мы должны понять, что это та болезнь, которая живет и развивается, и из-за нее умирает организм. Поэтому эту болезнь нужно победить», - сказал Билоус.

По его словам, на сегодняшний день порядка 20 млрд грн – это те средства, которые выплачиваются в конвертах.

«Это наличка, которая вымывается, которая оборачивается. Некоторые эксперты говорят, что не 20, а 50 млрд грн. Наверное, где-то посередине», - отметил глава ГФС.

Как сообщал УНИАН, правительство разработало концепцию реформирования налоговой системы, которая может быть рассмотрена парламентом уже в начале сентября. В частности, относительно налогообложения зарплат, правительство предлагает оставить действующую ставку ЕСВ - порядка 41% - в отношении минимальной зарплаты. Все доходы выше минимальной зарплаты предлагается облагать налогом по ставке 15%.