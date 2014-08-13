Сегодня Путин посетит оккупированный Севастополь - город ждет транспортный коллапс

В среду, 13 августа, в оккупированном Россией Севастополе в связи с визитом президента России Владимира Путина, членов правительства РФ и депутатов Государственной думы перекроют движение транспорта, а также закроют причалы.

Об этом сообщил нелегитимный и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло, который подписал соответствующее распоряжение, передает "Крым. Реалии".

Читайте также14 августа в оккупированном Крыму Путин выступит перед членами парламента РФ и министрамиПо информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным рабочим визитом в оккупированный Крым, где проведет встречи с членами Совета безопасности, фракций политических партий в Государственной думе.

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