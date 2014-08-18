Кабмин выделил 23,6 млн гривень на жилье семьям погибших военных

Правительство выделило более 23,6 млн грн на обеспечение жильем семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористической операции на востоке Украины.

Соответствующее распоряжение правительства от 13 августа 2014 года обнародовано на сайте Кабинета министров.

Согласно сообщению, эти средства в разных долях распределят между 19 облгосадминистрациями, а также Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион). Наибольшие суммы средств для обеспечения жильем семей военных, погибших в ходе АТО, получат Ивано-Франковская (2,87 млн грн), Запорожская (1,82 млн грн), Кировоградская (1,7 млн грн), Черкасская (1,64 млн грн) и Киевская (1,59 млн грн) облгосадминистрации. Наименьшие суммы для указанных целей будут направлены во Львовскую и Луганскую области – 214,5 тыс. грн и 246,7 тыс. грн соответственно. Минрегиону будет выделено 4,43 млн грн для приобретения жилья в Киеве.

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Согласно документу, осуществить распределение средств поручено Министерству финансов за счет резервного фонда госбюджета.

При этом Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Администрации Государственной пограничной службы, Службе безопасности и Главному управлению разведки Министерства обороны поручено в двухнедельный срок подать в местные облгосадминистрации списки членов семей погибших, которые имеют право на получение жилья в соответствии с указанным распоряжением и находятся на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Облгосадминистрациям поручено в недельный срок утвердить по согласованию с Минэкономразвития, Минрегионом и Минфином перечень расходов, связанных с осуществлением мероприятий, предусмотренных распоряжением. А до 1 декабря текущего года – подать в Минэкономразвития, Минфин и Государственную казначейскую службу отчет об использовании выделенных средств.

Как сообщал УНИАН, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, по состоянию на 13 августа за время проведения АТО погибли 587 украинских военных и свыше 2 тыс. получили ранения.