В 9 городах Донецкой области из-за боевых действий не финансируется выплата пенсий за август - ОДА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, по данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, на сегодня, 18 августа, в связи с проведением боевых действий в 9 городах региона не осуществляется финансирование средств на выплату пенсий за август текущего года.

Так, пенсионеры Горловки, Енакиево, Кировского, Макеевки, Тореза, Харцызска, Шахтерска, Ждановки и Снежного в связи с боевыми действиями не имеют возможности получить деньги. По состоянию на 15 августа сумма недофинансирования в области составляла 641,9 млн грн.

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Вместе с тем, как сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда, сразу после наведения порядка в каждом отдельном городе средства на выплату недополученных сумм пенсий будут профинансированы в полном объеме, как это было сделано в освобожденных Краматорске и Славянске, заверили в ОГА.