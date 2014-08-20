Оккупанты хотят ввести в Крыму визовый режим

Нелегитимное Министерство по делам оккупированного Россией Крыма предлагает ввести упрощенный визовый режим въезда на полуостров и в аннексированный Севастополь для иностранных граждан.

Об этом сообщила нелегитимный директор Департамента правового регулирования ведомства Татьяна Караваева, передает "Крым. Реалии".

«Такая мера прописана в законопроекте о развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, который Минкрыма внесло в правительство в конце июля», – сказала Караваева.

Читайте такжеОккупанты хотят отобрать у украинских собственников предприятия в СевастополеПо ее словам, предлагается упростить порядок оформления виз для иностранных граждан – представителей организаций, инвесторов, а также лиц, приглашенных для обсуждения возможностей сотрудничества в оккупированных Крыму и Севастополе. Предлагается предусмотреть возможность оформления виз непосредственно в пункте пропуска через «госграницу» при въезде на полуостров и Севастополь.

Читайте такжеВласти Крыма просят Кремль разрешить ввозить украинские продуктыТакже предлагается упростить въезд для иностранных граждан, прибывающих в туристических целях, а оформление однократных туристических виз производить в пункте пропуска через «границу». Срок визы – не более 30 дней.