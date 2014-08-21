Правительство профинансировало почти 17 млрд грн августовских пенсий

Таким образом, почтовые отделения включительно по 25 августа, а также банковские учреждения включительно по 22 августа могут выплачивать пенсии всем, кому они предназначены.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В Донецкой области в настоящее выплата пенсий финансируется 28 районам и городам. Однако, городам Снежное, Горловка, Енакиево, Ждановка, Кировское, Макеевка, Торез, Харцызск, Шахтерск и Шахтерский район, Ясиноватая и Ясиноватский район средства для осуществления выплат пенсий не перечисляются.

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Кроме того, пенсию августа получают граждане 13 городов и районов Луганской области. Одновременно из-за отсутствия телефонной и электронной связи с большинством управлений Пенсионного фонда Украины и отделениями АО ”Сбербанка” региона, средства другим населенным пунктам не поступают.