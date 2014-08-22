Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за август

Пенсионный фонд Украины 22 августа завершил финансирование августовских пенсий, направив на их обеспечение 18,6 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

В то же время в ПФУ констатируют, что в Донецкой и Луганской областях из-за действий террористов пенсионные выплаты профинансированы не в полном объеме.

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«Учитывая неподконтрольность отдельных территорий Донецкой и Луганской областей украинской власти, выплаты пенсионерам в этих регионах Украины профинансированы не в полном объеме», - говорится в сообщении.