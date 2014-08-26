В зоне АТО частично возобновили выплату пенсий через почтовые отделения

Министерство социальной политики Украины частично возобновило выплату пенсий через почтовые отделения в Донецкой и Луганской областях, где проходит активная фаза антитеррористической операции. Об этом на брифинге во вторник сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.

«Сегодня мы частично финансируем пенсии в Донецке и Луганске, которые начисляются на банковские счета, и человек может уехать и получить свою пенсию в другом городе», - сказала Денисова.

Она добавила, что пенсии начисляются через почтовые отделения в 14 из 32 районов Луганской области и в 23 из 42 районов в Донецкой области.

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Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Из-за действий террористов на востоке страны финансирование пенсий и социальных выплат в некоторых городах Донецкой и Луганской области было остановлено.

В августе на финансирование пенсий будет направлено 21,8 млрд грн, тогда как в июле эта сумма составляла 20,9 млрд грн, в июне - 20,5 млрд грн, а в мае - 20,4 млрд грн.