Помощь из гуманитарного рейса Ахметова начали доставлять в зону военных действий

В Новоазовский, Первомайский районы Донецкой области, в Мариуполь, Красный Лиман, Доброполье, а также в города в зоне военных действий начинают доставлять продуктовые, детские и гигиенические наборы из первого эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова, который прибыл в составе 100 фур из Днепропетровска в Мариуполь 22-23 августа. В Мариуполе гуманитарную помощь общим весом более 2000 тонн разгружают, силами волонтеров предприятий СКМ расфасовывают в пакеты и доставляют в места компактного проживания переселенцев, а также города в зоне военных действий.

Так, продуктовые наборы уже получают в Мариуполе, Седово, Новоазовске, Безыменном, Широкино, Виноградном, Лебединском, Саханке, Розе, Приморском, Красноармейском, Мангуше, Стародубовке, Бердянском, Камышеватом, Ильичевском, Мелекино, Урзуфе, Ялте (Донецкой обл.), Юрьевке, Бахатарме, в Азовском и на Белосарайской косе. Выдают помощь в сельсоветах согласно сформированным ранее спискам. Всего со времени прибытия первого эшелона Гуманитарного рейса Ахметова на Мариуполь, Первомайский и Новоазовский районы, а также в Красный Лиман и Доброполье уже передано около 700 тонн продуктов. Это сахар, мука, масло, крупы, макаронные изделия, тушенка, консервы, чай, печенье, расфасованные в наборы по 10 кг каждый.

Виктор Гроздов, управляющий делами Новоазовского районного совета: «Вчера мы начали раздавать гуманитарную помощь переселенцам, которая была доставлена 25-26 августа. Сегодня, 27 августа, должны приехать последние 5 машин. Механизм такой - гуманитарная помощь передается на склад, там ее расфасовывают по наборам. Затем наборы поштучно передаются в сельсоветы, а в сельсоветах на местах начинается раздача согласно заполненному заявлению и ведомости. В каждой ведомости указывается ФИО переселенца, место прописки, место временного проживания, паспортные данный, ИНН, контактная информация. Безусловно, я очень благодарен координаторам, организаторам и Гуманитарному штабу при Фонде Рината Ахметова за оказанную помощь и поддержку. Со своей стороны, я обещаю, что гуманитарная помощь дойдет до каждого, кто в ней нуждается».

Семьи Новоазовского района и Красного Лимана получат, согласно потребностям, переданным в Гуманитарный штаб от местных властей и волонтеров, 3,5 тонны детского питания (молочные каши, овощные и фруктовые пюре, соки, смеси), а также гигиенические наборы.

Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова также ищет возможности доставки помощи в города в зоне военных действий, привлекая волонтеров и представителей местной власти. Так, более 60 тонн продуктов в течение двух последних дней были доставлены в зону, где идут боевые действия, и уже началась адресная доставка тем, кто крайне нуждается в помощи.

Напоминаем, первый эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова обеспечит потребности 200 000 человек. Для жителей освобожденных городов, в которых массово проживают переселенцы, а также для других компактных мест их проживания, будут переданы гигиенические наборы в количестве 10 000 шт., что покроет потребности на один месяц для семьи из 3-х человек. Также семьи в освобожденных городах и переселенцы с детьми получат детские наборы (детское питание, памперсы) в количестве 5 000 шт. Всего же, по инициативе Рината Ахметова, в Донецкую и Луганскую области будет доставлена гуманитарная помощь общим объемом не менее 10 тысяч тонн.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

По состоянию на сегодняшний день, Штабом и Фондом Рината Ахметова эвакуировано из зоны военных действий 21 645 человек, в том числе около 9 504 детей. В местах компактного проживания размещено 6182 человека, в том числе на базах предприятий Группы СКМ.