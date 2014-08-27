Младшие медсестры и соцработники будут получать доплаты

Младшие медицинские сестры и социальные работники будут получать доплаты.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, они включены в перечень должностей, на которые не распространяется временное прекращение установления доплат за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников. Такое решение приняло правительство путем внесения изменений в постановление от 1 марта № 65 «Об экономии государственных средств и недопущении потерь бюджета».

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«Временное прекращение установления доплат не применяется, в частности для врачей-специалистов, воспитателей, учителей, преподавателей профессионально-технических и высших учебных заведений. Теперь в этом перечне и младшие медицинские сестры и социальные работники, которые ухаживают за людьми с особыми потребностями (психически больными, инвалидами, больными неактивными формами туберкулеза). Работая за временно отсутствующего коллегу в тяжелых условиях, они несут большую нагрузку, которая должна оплачиваться дополнительно», - объяснила министр социальной политики Людмила Денисова.

По словам министра, это решение Кабмина должно предотвратить ухудшение уровня обслуживания людей с особыми потребностями и текучесть кадров.