Переселенцам из Крыма и зоны АТО станет проще получить статус безработного

Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес изменения в порядок регистрации и перерегистрации безработных, что позволит переселенцам из восточных областей страны, где проходит антитеррористическая операция, и жителям оккупированного Россией Крыма получать статус безработного по упрощенной схеме.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, Кабмин сократил перечень документов, необходимых для получения статуса безработного. Кроме того, правительство освободило крымчан от обязанности предоставлять справки о прекращении ведения хозяйства для членов личных крестьянских хозяйств - переселенцев. Регистрация таких безработных, а также предоставление им социальных услуг и материального обеспечения будет осуществляться на основе данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме того, по данным министерства, безработные из Крыма могут не посещать центр занятости в случае наступления чрезвычайной ситуации, возникновение которой подтверждается соответствующим органом. До принятия постановления они должны были посещать центры занятости не реже, чем один раз в 30 дней.

Также в Минсоцполитики сообщили, что в постановлении предусматривается обеспечение социальных услуг и выплат на случай безработицы без прекращения и возобновления регистрации безработных граждан, переселившихся с территории проведения АТО. Согласно постановлению Кабмина, такие лица не снимаются с учета, а социальные услуги и выплаты им осуществляются центром занятости, в который они обращаются по фактическому месту пребывания.

В Минсоцполитики также сообщили, что Кабмин внес изменения в правительственные постановления по обеспечению санаторно-курортным лечением граждан Украины, которые переселились из аннексированного Крыма и районов проведения АТО. Эти изменения касаются льготных категорий переселенцев.

Ранее законодательство предусматривало, что для получения санаторно-курортной путевки необходимо было подать специальную справку, выданную по месту регистрации. После внесения изменений в постановления такая справка переселенцам из числа льготных категорий не нужна. Для того, чтобы получить санаторно-курортную путевку, необходимо встать на учет в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения по фактическому месту жительства. В министерстве считают, что такое решение позволит сохранить право на санаторно-курортное лечение лицам, переселившиеся из Крыма и восточных областей в другие регионы Украины.

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Как сообщал УНИАН, после проведения незаконного референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

По данным Минсополитики, на 26 августа в органы социальной защиты Украины уже обратилось 107,5 тыс. граждан, которые выехали из Донецкой и Луганской областей, где проходит активная фаза АТО, а также из оккупированного Россией Крыма.