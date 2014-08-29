В Кабмине говорят, что полностью рассчитались с местными бюджетами

Правительство Украины не имеет задолженности перед местными бюджетами, все бюджетные задолженности, в том числе выплаты работникам образования - погашены, заявил в ходе заседания правительства министр финансов Александр Шлапак.

«Завершены все платежи по местным бюджетам. Если ситуация не будет ухудшаться, то мы выдержим бюджетную дисциплину. В целом выплатили 2,4 млрд грн в течение недели», - сказал Шлапак.

Он также обратил внимание, что все средства, которые следовало выплатить работникам образования до 1 сентября – также проведены. «Ни одной гривни задолженности перед работниками образования – и среднего образования, и высшего образования - у нас нет. Мы все проплатили. На сегодня казначейство не имеет никаких непроведенных платежей.

Что касается местных бюджетов, то завершены также все платежи», - сказал Шлапак.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год, согласно которому доходы госбюджета в 2014 году повышены до 377,822 млрд грн, расходы – до 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит сохраняется на уровне 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга повышен до 806,962 млрд грн. Доходы государственного бюджета Украины в январе-июле текущего года без учета трансфертов составили 203 млрд грн. Дефицит составил 5% ВВП.