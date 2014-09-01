Норвегия предоставит Украине гуманитарную помощь на 1 млн евро
14:40, 01 сентября 2014Соцполитика
2
Среди предоставленных вещей будут медицинские препараты.
Сейчас обсуждается, что именно необходимо Украине / Фото УНИАН
Норвегия предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 1 млн евро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде заявил сегодня на брифинге в Киеве после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Читайте такжеПутин сообщил Меркель о намерении снова поставить гуманитарную помощь Донбассу
Он подчеркнул, что сейчас обсуждается, что именно необходимо Украине, и не исключил, что среди предоставленных вещей будут медицинские препараты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter