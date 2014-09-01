Норвегия предоставит Украине гуманитарную помощь на 1 млн евро

Норвегия предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 1 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде заявил сегодня на брифинге в Киеве после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Он подчеркнул, что сейчас обсуждается, что именно необходимо Украине, и не исключил, что среди предоставленных вещей будут медицинские препараты.