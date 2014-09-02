Украинцам из захваченных городов советуют оформить соцпособия в другом регионе

Глава Министерства социальной политики Людмила Денисова рекомендует жителям Луганской и Донецкой областей, населенные пункты которых все еще захвачены пророссийскими и российскими боевиками, переоформить получение государственных социальных пособий в других пунктах, где финансирование может производиться.

«Как быть людям? Другого пути, чем переоформлять получение соцвыплат в тех городах, где финансирование происходит, на данный момент нет. Ситуация крайне тяжелая. Но как только украинская армия берет под контроль город или район на востоке, выплаты пенсий и пособий там сразу возобновляются», - говорится в сообщении Денисовой на ее официальной странице в Facebook.

При этом министр сообщила, что в Луганской области на сегодняшний день возобновлена работа управлений Госказначейства в 14 населенных пунктах, где проходит финансирование соцпособий.

«Это позволило нам перечислить в эти города и районы деньги на августовские выплаты малообеспеченным семьям, семьям с детьми, детям-инвалидам и инвалидам с детства», - говорится в сообщении.

В частности, средства поступили в почтовые и банковские отделения Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, а также Беловодского, Билокуративського, Кременского, Харьковского, Меловского, Новопсковского, Новоайдарского, Сватовского, Славяносербского и Старобельского районов.

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Как сообщал УНИАН, на обеспечения соцпомощи в 14 населенных пунктах Луганской области правительство Украины направило 38,1 млн грн субвенций.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. С апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

В связи с действиями террористов и необходимостью проведения АТО выплата социальных пособий и пенсий в восточных регионах была осложнена. В частности, ранее Минсоцполитики сообщило, что финансирование пенсий и социальной помощи украинским гражданам осуществляется в 27 районах и городах Донецкой области.