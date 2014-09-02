Жители освобожденных населенных пунктов Луганщины получат более 38 млн гривень соцпомощи
Жителям освобожденных от террористов населенных пунктов Луганской области перечислено более 38 млн грн социальных выплат.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«На освобожденных от террористов территориях возобновлена работа органов Госказначейства в 14 районах и городах Луганской области», - отметил он.
Читайте такжеГосказначейство возобновило работу в 13 городах Луганской области«Почтовым отделением и банкам осуществлено перечисление средств в сумме 38,1 млн грн, которые предназначены для проведения августовских выплат малообеспеченным семьям, семьям с детьми, детям-инвалидам и инвалидам с детства в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, а также в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Харьковском, Меловском, Новопсковском, Новоайдарском, Сватовском, Славяносербском и Старобельском районах», - добавил Лысенко.