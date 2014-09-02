Жители освобожденных населенных пунктов Луганщины получат более 38 млн гривень соцпомощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«На освобожденных от террористов территориях возобновлена работа органов Госказначейства в 14 районах и городах Луганской области», - отметил он.

Читайте такжеГосказначейство возобновило работу в 13 городах Луганской области«Почтовым отделением и банкам осуществлено перечисление средств в сумме 38,1 млн грн, которые предназначены для проведения августовских выплат малообеспеченным семьям, семьям с детьми, детям-инвалидам и инвалидам с детства в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, а также в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Харьковском, Меловском, Новопсковском, Новоайдарском, Сватовском, Славяносербском и Старобельском районах», - добавил Лысенко.