На финансирование пенсий в сентябре направят 23,7 млрд гривень

В сентябре пенсионные выплаты в Украине будут профинансированы в объеме 23,7 млрд грн, сообщила заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Валентина Никитенко.

«Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за сентябрь. Общая потребность на выплату пенсий в этом месяце составляет 23,7 млрд грн», - сообщила Никитенко на брифинге во вторник.

Она добавила, что выплаты пенсий в сентябре традиционно будут осуществляться с 4-го по 25-е число.

Никитенко также сообщила, что в январе-августе в Пенсионный фонд поступило 163,3 млрд грн на финансирование пенсий, из которых 66% - собственные поступления фонда, а остальное – средства, выделенные из госбюджета.

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Как сообщал УНИАН, в августе на финансирование пенсий было направлено 21,8 млрд грн, в июле - 20,9 млрд грн, в июне - 20,5 млрд грн.