Пенсии за август в Донецкой области профинансированы на 50%, в Луганской – на 20%

Пенсионные выплаты за август в Донецкой и Луганской областях, где проходит активная фаза антитеррористической операции, профинансированы на 49,4% и 20,1% соответственно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщила заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Валентина Никитенко.

«Выплаты за август в Донецкой области профинансированы в размере 1,6 млрд грн, что составляет 49%, и 331 млн грн в Луганской области, что составляет 20%. То есть там, где возможно обеспечить выплату пенсий, органы Пенсионного фонда финансируют эти выплаты пенсионерам, которые проживают на территории этих областей», - сообщила Никитенко.

Замглавы правления Пенсионного фонда отметила, что пенсионеры смогут получить пенсии после освобождения населенных пунктов украинской армией или же могут переоформить получение средств в других городах.

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Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. С апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

В связи с действиями террористов и необходимостью проведения АТО выплата социальных пособий и пенсий в восточных регионах была осложнена. В частности, ранее Минсоцполитики сообщило, что финансирование пенсий и социальной помощи украинским гражданам осуществляется в 27 районах и городах Донецкой области.

Ранее глава Министерства социальной политики Людмила Денисова посоветовала жителям Луганской и Донецкой областей, населенные пункты которых все еще захвачены пророссийскими и российскими боевиками, переоформить получение государственных социальных пособий и пенсий в других пунктах, где финансирование может производиться.