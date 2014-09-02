Украинскую пенсию получают почти 2,4 тыс. крымчан

Украинскую пенсию получает почти 2,4 тыс. крымчан, которые были вынуждены переселиться на материковую часть Украины из Автономной Республики Крым в связи с оккупацией полуострова Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщила заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Валентина Никитенко.

«На учете в Пенсионном фонде Украины стоит почти 2,4 тыс. граждан, которые переселились из оккупированного Крыма и Севастополя и получают пенсию в Украине», - сообщила Никитенко.

По ее словам, выплата пенсий таким гражданам обеспечивается вовремя и в полном объеме.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Пенсионном фонде сообщали, что около 2 тыс. пенсионеров, которые покинули Крым и проживают в другом регионе, получают пенсии на материковой части Украины. При этом по данным ведомства, в Крыму находилось порядка 800 тыс. пенсионеров.

В марте Россия аннексировала АР Крым путем проведения нелегитимного референдума о выходе Крыма из состава Украины, которому предшествовала военная оккупация полуострова.