У Яценюка решили сократить только 3% госслужащих

Кабинет министров Украины, в рамках реформы государственного аппарата и усовершенствования системы социальной защиты, намерен провести сокращения государственных служащих на 3% с одновременной индексацией зарплат работающим чиновникам на показатель инфляции. Об этом говорится в обновленном Меморандуме между Украиной и ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом.

«В 2015 году мы намерены разморозить зарплаты чиновникам и индексировать их на процент ожидаемой инфляции, одновременно сокращая общую численность управленцев на 3%. В то же время, общий объем зарплат госслужащих составит 10,2% ВВП», - говорится в Меморандуме.

При этом размеры расходов Пенсионного фонда, как отмечается, останутся прежними – 15,2% ВВП. Однако политика в отношении привилегированных пенсий будет изменена: в частности, правительство намерено обложить налогом высокие пенсии, не повышать их и не индексировать до конца 2015 года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в середине августа отмечал, что государственная служба Украины может быть сокращена минимум вдвое, но при этом фонд оплаты труда чиновников может остаться на нынешнем уровне.

Ранее министр юстиции Павел Петренко анонсировал решение правительства провести сокращение госаппарата на 30-50%. Министр отмечал, что в государственном аппарате в настоящее время работают более 250 тысяч чиновников, однако эффективность их работы, по сравнению с отечественным частным сектором, крайне низкая. Кроме того, Петренко отмечал, что будет проведена «полная очистка и переаттестация работников государственного аппарата. В первую очередь это касается представителей судебных и контрольных органов».

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному правительством бюджету, в 2014 году получит 233 млрд грн доходов, при этом расходы составят 249 млрд грн. В 2014 году Пенсионный фонд направит почти 185 млрд грн на пенсии по разным категориям, 2,8 млрд грн - на выплаты военнослужащим, 98,6 млн грн - иностранным пенсионерам.