Кабмин существенно уменьшит единый соцвзнос

Правительство предлагает существенное уменьшение единого социального взноса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Арсений Яценюк на заседании Кабинета министров.

"Мы идем на существенное уменьшение единого социального взноса, несмотря на то, что, по нашим прогнозным показателям, около 50 млрд грн социальные фонды могут недополучить, если мы ошиблись. Но мы осознаем, что если ничего не делать, это вообще будет катастрофа", - сказал он.

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Яценюк выразил надежду, что такие шаги правительства будут восприняты бизнесом.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявлял, что правительство предлагает оставить действующую ставку единого социального взноса - порядка 41% - в отношении минимальной зарплаты. Все доходы выше минимальной зарплаты предлагается облагать налогом по ставке 15%.