Пенсии за сентябрь выплачиваются в 21 районе и городе Донецкой области

На сегодняшний день выплата пенсий за сентябрь осуществляется в 21 районе и городе Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, это Дзержинск, Димитров, Дружковка, Краматорск, Красный Лиман, Мариуполь, Селидово, Докучаевск, Новоградовка, Угледар, Артемовск и Артемовский район, Доброполье и Добропольский район, Константиновка и Константиновский район, Красноармейск и Красноармейский район, Славянск и Славянский район, Александрийский, Волновахский, Великоновоселковский, Володарский, Марьевский и Первомайский районы.

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В Луганской области финансируется выплата пенсий в 13 городах и районах. Это Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новопсковский, Новоайдарский, Сватовский и Старобельский районы.

Финансирование сентябрьских пенсий началось 2 сентября. Месячная потребность в средствах составляет 23,7 млрд грн. По состоянию на 3 сентября уже профинансировано 1,2 млрд грн пенсионных выплат этого месяца.

Почтовые отделения обеспечены средствами для осуществления пенсий включительно по 4 сентября.